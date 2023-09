PBBM pinako presyo ng bigas

Aprubado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na magpataw ng mandated price ceiling sa bigas sa buong bansa para matiyak ang makatwirang presyo at madaling ma-access ang mga pangunahing pagkain sa mga Pilipino sa gitna ng nakakaalarmang pagtaas ng mga retail na presyo nito sa merkado.

Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Executive Order No. 39 noong Agosto 31, na nagsasaad na inaprubahan ni Pangulong Marcos ang rekomendasyon ng Department of Agriculture (DA) at Department of Trade of Industry (DTI) na magtakda ng price ceiling sa bigas sa buong bansa.

Inilabas ito kasunod ng sectoral meeting noong Agosto 29 kung saan ay saan binigyang-diin sa Pangulong Marcos ang kalagayan ng mga hakbangin ng pamahalaan upang matiyak ang sapat na suplay ng bigas sa bansa.

Sa ilalim ng EO 39, ang mandated price ceiling para sa regular milled rice ay P41.00 kada kilo habang ang P45 naman para sa well-milled rice.

“The mandated price ceilings shall remain in full force and effect unless lifted by the President upon the recommendation of the Price Coordinating Council or the DA and the DTI,” saad sa executive order, na agad ipatutupad pagkatapos mailathala sa nationwide na pahayagan.

Ang rekomendasyon ng DA at DTI na magpataw ng mga price ceiling sa bigas ay nag-ugat sa kasalukuyang pagtaas ng presyo ng mga retail ng bigas sa bansa, na nagresulta sa malaking economic strain sa mga Pilipino, partikular ang mga mahihirap at marginalized.

Sa sectoral meeting, iniulat ng DA ang projection nito na ang suplay ng bigas para sa ikalawang semestre ay aabot sa 10.15 million metric tons (MMT), 2.53 MMT nito ay nagtatapos sa stock mula sa unang semester habang 7.20 MMT ang inaasahang ani mula sa lokal na produksyon at tanging ang 0.41 MMT ay imported na bigas.

Ang kabuuang suplay ay magiging higit pa sa sapat upang masakop ang kasalukuyang demand na 7.76 MMT at magbubunga ng pangwakas na stock na 2.39 MM na tatagal ng hanggang 64 na araw.

Sa projection, sinabi ng EO 39 na ang DA at DTI ay “nag-ulat na ang suplay ng bigas ng bansa ay umabot na sa isang matatag na antas at sapat na dahil sa pagdating ng pag-import ng bigas at inaasahang labis sa lokal na produksyon.”

Gayunman, sinabi ng EO na “sa kabila ng tuluy-tuloy na supply ng bigas, ang DA at DTI ay nag-ulat din ng malawakang pagsasagawa ng diumano’y ilegal na pagmamanipula ng presyo, tulad ng pag-iimbak ng mga oportunistang mangangalakal at pakikipagsabwatan sa mga kartel ng industriya, gayundin ang mga pandaigdigang kaganapan na lampas sa kontrol ng Pilipinas, tulad ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, pagbabawal ng India sa pag-export ng bigas, at ang hindi mahuhulaan na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bukod sa iba pang mga kadahilanan.

Samatala, inutusan din ng Pangulo ang Philippine Competition Commission, sa pakikipag-ugnayan sa DA at DTI, na magpatupad ng mga hakbang laban sa mga kartel upang matiyak ang patas na kompetisyon sa merkado at itaguyod ang kapakanan at proteksyon ng mga mamimili.

Inatasan din ang Philippine National Police (PNP) at iba pang law enforcement agency na magbigay ng kinakailangang tulong sa DTI at DA upang matiyak ang agaran at epektibong pagpapatupad ng mga price ceiling sa bigas sa bansa.

Sa ilalim ng Section 7 ng Republic Act No. 7581, ang Pangulo, sa rekomendasyon ng implementing agency, o ng Price Coordinating Council, ay maaaring magpataw ng price ceiling sa anumang pangunahing pangangailangan o bilihin bilang pagsunod sa mga kondisyong itinakda ng batas. Ang RA 7581, o ang Price Act ay pinagtibay noong 1992, na nagpapahintulot sa estado na magbigay ng epektibo at sapat na proteksyon sa mga mamimili laban sa hoarding, profiteering at mga kartel.