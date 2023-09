Na-trauma sa relasyon: Jean, Jennica parehong bokya sa mga lalaki

Super happy si Jean Garcia para sa anak niyang si Jennica Garcia, na namamayagpag ang career ngayon.

Ang bongga nga na matapos magpahinga ng mahabang panahon, heto at nakabawi na si Jennica, at sangkatutak nga ang mga proyekto, at puro papuri ang hinahamig dahil sa husay umarte.

“Ito naman ang bawi sa mga pinagdaanan niya. Thank you Lord!” sabi ni Jean.

Ano ang madalas sabihin ni Jennica sa iyo ngayon?

“Pagod daw siya, pero okey lang daw, gusto niyang magpayaman.

“Galing lang siyang Korea, may ginawa siyang movie.

“Nagkita kami noong meron siyang endorsement, tapos sinurpresa ko siya. Pero, one month `yon na hindi ko siya nakita!” chika ni Jean.

So, naka-move on na talaga si Jennica sa hiwalayan kay Alwyn Uytingco?

“Yeah, naka-move on na siya, matagal na. Ano lang siguro, they are not meant for each other talaga. Pinilit naman nila na mag-work ulit ang relationship, pero I guess, ‘yun talaga ang destiny nila.

“I hope na maging friends pa rin sila, kahit papaano…,” sabi ni Jean.

Pero, nag-i-entertain na ba ng manliligaw si Jennica?

“Wala naman daw siyang plano. Pag niloloko ko siya, na nagwi-wish ako na magkaroon siya, in God’s time, na magkaroon siya ng partner in life. Sabi niya, ‘No Mama, I don’t like’!”

Na-trauma ba si Jennica sa relasyon?

“Hindi naman trauma. Pero ang priority kasi niya ngayon ay work, eh. Kumbaga, binabawi niya ang career na nawala sa kanya noon, dahil nag-asawa siya, nagkaroon ng family, nag-focus siya sa pamilya, sa mga anak.

“Ngayon, of course, nandiyan pa rin ang mga anak, pero mas focus na rin siya sa career niya!” sabi ni Jean.

Eh, si Jean may bago bang dyowa?

“Wala! Parang ako ang na-trauma! Hahaha!” sagot niya.

Pero teka, sino ba sa kanila ni Jennica ang mas magaling umarte?

“Mas magaling ang anak ko! Magaling siya.

“Ganun daw `yon, na nag-i-improve, depende sa generation. So, sigurado ako na ang anak ko ang mas magaling umarte kesa sa akin. Kasi ibang generation na siya. Then, sa susunod na generation naman, kung sino man, mas gagaling pa kesa kay Jennica!

“Ganun daw talaga `yon,” sabi na lang ni Jean.

Anyway, ang bongga ng role ni Jean sa ‘Maging Sino Ka Man’ na isang ina na kinamumuhian ng kanyang anak na si Barbie Forteza. Kaloka ang mga eksena nila na talagang patalbugan ng acting, ha! (Dondon Sermino)