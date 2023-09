May Tour sa Pilipinas! Klay Thompson nagpasiklab ng shooting skills sa mall

GUMAWA ng ingay ang dalawa pang NBA stars na nasa Manila, pero wala sa roster ni coach Steve Kerr sa Team USA na naglalaro sa FIBA World Cup 2023.

Dumating nitong Huwebes sina Klay Thompson at Kevon Looney, dalawa sa pamato ni Kerr sa NBA champion squad ng Golden State Warriors.

Kabahagi ang dalawa sa Anta Asia Tour.

Niyanig ni Thompson ang crowd sa kanyang appearance sa SM Megamall.

May ring dahil sa mini-tournament ng shoe brand, pinamalas ni Thompson ang kanyang shooting skills.

Parang sinukat muna ng Splash Brother ni Steph Curry ang distansiya, sablay ang unang dalawang bato pero nahulog sa net ang pangatlo mula halfcourt.

“It’s our first time in Manila and I can’t wait to see the sights, meet some athletes and just enjoy being here,” ani Thompson. “It’s so cool to be in a place where basketball is their first love.”

Abante sa next round ng FWC ang Team USA, nanguna sa Group C sa 3-0 matapos ang mga panalo sa New Zealand, Greece at Jordan sa MOA Arena. (Vladi Eduarte)