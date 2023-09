Marami ayaw makisawsaw: Sharon, KC inaasahang magkakaayos 

Pinag-uusapan pa rin ang ang pag-a-unfollow ni KC Concepcion sa stepfather niyang si Francis ‘Kiko’ Pangilinan at half sister na si Frankie Pangilinan.

Actually, pati cryptic posts ni Sharon Cuneta na sinabi ng Megastar na “For one of my four children” ay hinihimay-himay rin ng publiko.

May ilan kaming tinanong kung ano nga ba ang pinagsimulan, dahilan ng isyung ito ni KC kina Kiko, Frankie, pero sabi ng isang malapit kay Sharon, “Naku, huwag tayong makisawsaw. Too personal ‘yung mga pangyayari, pero kahit naman ano pa ang mangyari, mag-nanay pa rin sina Sharon, KC, magbabati rin ‘yan, magkakaayos.

“Saka kahit naman sina Kiko, Frankie, kahit ano pa ang ginawa ni KC, kahit nag-unfollow pa siya sa kanila, hindi naman puwedeng forever ang problema nila,” sabi ng taong kinausap namin.

Dagdag pa ng taong nagmamalasakit kina Sharon, KC, lahat sila ay umaasa na bago ang ‘Dear Heart’ concert ng Megastar with Gabby Concepcion ay magiging okey na ang mag-ina.

“Magbabati rin ang mga ‘yan. Magiging okey rin. Siyempre gusto rin ni KC na nandoon siya sa reunion project ng parents niya.

“Sana nga before October 27, maging okey na sila,” sabi pa ng kausap namin.

Ilang beses na rin naman daw nagkaproblema sina Sharon, KC at naayos din namin.

“Let’s hope for the best na lang. Wish na lang natin na maging maayos ang lahat at huwag na tayong dumagdag sa pressure,” sabi pa nito.

Well, kami man ay naniniwalang hindi matitiis nina Sharon at KC ang isa’t isa.

‘Yun na!