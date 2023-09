Maingat na Pagmamatayag

Ang Talinghaga ng Sampung Dalaga sa Ebanghelo (Cfr. Mateo 25, 1-13) ay paanyaya para sa maingat na pagbabantay sa pagdating ng Panginoon.

Sa kuwento ni Hesus lima sa mga dalagang sumalubong sa lalaking ikakasal ay ‘matalino’ sapagkat naglaan ang mga ito ng sapat na langis para sa kanilang ilawan, samantalang ang natitirang lima ay tinaguriang ‘hangal’ dahil nagkulang ang kanilang baon.

Nang dumating ang ikakasal na lalaki bandang hatinggabi, nasarahan ng pinto ang limang hangal na tumakbo upang bumili ng karagdagang langis. Nang makabalik ang mga ito, hindi sila pinagbukasan at pinagsabihan pa ng ikakasal ng: ‘Hindi ko kayo nakikilala.’ Payo ng Panginoon sa mga nakariig ng talinghaga: “Kaya magbantay kayo, sapagkat, hindi niyo alam ang araw ni ang oras.”

Paliwanag ng Simbahan, “The oil in Jesus’ parable symbolizes charity. The moral of the story— it is not enough to be called Christians, we must produce the good fruit of charity by our actions. Faith must result in charity, otherwise it is not faith at all. The Lord invites us to examine our lives in regard to the charity we have or do not have.” Mahalagang panatilihing nagliliyab ang apoy ng pag-ibig sa ating puso!

Maingat na pagmamatyag sa gitna ng ating mga katungkulan at responsibilidad araw-araw ang kailangan upang patuloy na magningas ang kabutihang-loob at kawang gawa sa ating dibdib bilang paghahanda sa hindi tiyak na pagdating o muling pagbabalik ng Panginoon. Hinihimok tayo ng Ebanghelyo sa angkop at tapat na pagbabantay sa pagdatal ni Hesus sa ating buhay.

Kaugnay nito, mungkahi ng Iglesya, “Look at the regular flow of charity out of your love for God.” Giit Sapagkat sa takipsilim ng ating buhay, tayo ay huhusgahan ayon sa pag-ibig na nasa ating puso. (San Juan dela Cruz) Kailangang sikapin nating humantong sa araw ng paghuhusga nang may sapat na langis at nangniningas pa rin ang ating mga lampara.

Hinihikayat tayong seryosohin ang panawagan ng Panginoon sa pagmamatyag dahil ayon sa Simbahan, “the natural tendency of every man is to lower the level of self-giving that the Christian vocation requires. For the complacent, Christ’s call becomes little by little compatible with comfort. We must therefore be eternally on guard against the pressure of the temptation of the easy life!”

Nawa patuloy tayong maging alerto at mabuhay bilang mabuting halimbawa para sa iba, higit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan. Babala ng Iglesya, “After many years of struggle we may find our acts bereft of supernatural value because we have locked the oil of love and charity which should permeate all our family, social relations and dealings. The Theological Virtue of Charity ought to illuminate all our acts.”

Sa huli, payo ng Simbahan, tanging dasal o panalangin lamang ang patuloy na makapagpapaningas ng kawanggawa sa ating puso. Maging sa gitna ng pagkasiphayo, panghihina at karamdaman, kailangang sikapin nating nag-aalab ang ating dibdib. “Let us therefore strive to keep our prayer life in good order, sincere, fruitful because prayer is the oil that keep our charity alighted. Prayer helps us extinguish the ignorance of the Holy Spirit whose very first work is precisely charity.”