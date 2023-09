Juday may sakit: Ryan isinama sina Johan, Luna sa ‘E.A.T.’

Nakipagsaya sa ‘E.A.T.’ sa TV5 studio ngayong Biyernes ang dalawang anak na babae nina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na sina Johan at Luna.

Sa opening segment ay pinakita agad sa screen ang dalawa. Nakaupo sila sa mismong stage ng Legit Dabarkads noontime show.

Ka-join ni Ryan at iba pang hosts sina Johan at Luna habang pinanonood nilang mag-perform ang ‘Sing Eat’ finalists.

Sa sunod-sunod na Instagram live video post nga ni Ryan at makikitang sumasabay pa sa pagkanta ang dalawang anak.

Dine-dedicate pa ng host kay Juday ang ‘Dancing Queen’ nang kinanta ito sa nasabing segment. Ibinuko ni Ryan na favorite song ‘yon ng kanyang misis.

Actually, bago pa man umere ang noontime show ng TV5 ay nag-post na ang actor-TV host sa kanyang social media account ng picture nilang tatlo na nasa loob ng sasakyan habang papunta ng TV5 para raw makapag-relax si Juday.

Agad ni-repost ‘yon ni Juday sa social media account at naglagay ng caption na, “Have fun babies… thank you my love. mama’s not feeling well today, ipon sleep muna.”

Bongga ni Ryan huh, tatay duties while working.

Get well soon. Juday! (Ogie Narvaez Rodriguez)