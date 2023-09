Jose Mari bidang-bida sa Ber months 

Dahil start na nga ng Ber months at September na, ang bongga lang at usong-uso na naman si Jose Mari Chan na tinaguriang Father of Philippine Christmas Music.

Kahit nga sinasabi ng Chinese-Filipino singer-songwriter-businessman na hindi naman talaga siya ang Father of Philippine Christmas Music ay iyon pa rin ang gustong bansag sa kanya ng karamihan.

At dahil September na nga, bibida si Jose Mari ngayong Sunday sa ‘ASAP Natin ‘To’.

Tsika nga ng mga taga-ABS-CBN, “Damang-dama ang simoy ng Pasko sa hatid na early holiday party ng inyong paboritong weekend viewing habit, tampok ang maagang pamasko mula kay Jose Mari Chan, at marami pang iba ngayong Linggo (Setyembre 3) sa ‘ASAP Natin ‘To’ sa Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

“Makikanta at sayaw sa paborito ninyong holiday songs kasama ang King of Filipino Christmas Carols na si Jose Mari Chan, na sasabayan din nina ‘Isip Bata’ kids Kulot, Jaze, Lucas at Imogen, Anji Salvacion, Calista, at ang buong ‘ASAP’ family with Edward Barber.”

Eh, ang Christmas season pa naman sa Pilipinas ay nagsisimula ng September 1 at nagtatapos ng January 6 (Three Kings) kaya ilang buwan ding bibida si Jose Mari pati ang kanyang Christmas songs, ha!

Bongga! (Jun Lalin)