It’s raining in Manila, paano ka magiging safe?

Sunud-sunod ang mga pag-ulan nitong nakaraang linggo. Libu-libong pamilya ang naapektuhan ng bagyong Goring lalo na sa mga kababayan natin sa may bandang Cagayan Valley region.

At hindi rin nakaligtas ang Manila at iba pang karatig-probinsya sa malalakas na ulan na dala naman ng habagat. Ilang eskwelahan din ang agad na nagkansela ng klase sa unang linggo pa lang dahil sa patuloy na pag-ulan.

Hindi na bago sa atin ang mga ganitong scenario. Ilang bagyo, lindol at iba pang mga kalamidad ang dumaan sa ating bansa. At bilang mga magulang, tungkulin natin na siguraduhing ligtas ang ating mga anak at buong pamilya ngayong tag-ulan.

1. Siguraduhing laging may dalang payong o kapote ang mga bata. Maulan man o maaraw, dapat ay pinapababaunan natin ang ating mga anak ng payong. Kung makailang beses na nilang naiwan o nawala ito, pumili ng foldable o natutuping payong na kakasya sa kanilang mga bag.

2. Makinig at magmonitor ng weather updates sa TV, radyo o internet. Makakatulong ito para malaman natin ang mga babala ng ahensya at kung kasama ba ang ating lugar kung saan nakataas ang typhoon warning signals. May mga anunsyo rin ng kanselasyon ng klase.

3. Paalalahanan ang mga bata na huwag lumusong sa baha. Palaging sabihin sa ating mga anak na kung may mga pagkakataong iwasan ang paglusong sa baha ay gawin ito. Ang pag-iwas lumusong sa baha ay pag-iwas din sa mga posibleng dalang sakit tulad ng leptospirosis.

4. Maghain ng masusustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Kailangan may panangga ang ating mga anak laban sa mga sakit na dulot ng tag-ulan. Upang maiwasan ang sipon, lagnat, o ubo, siguraduhing nakakakain sila ng masusustansyang pagkain upang lumakas ang kanilang resistensya.

5. Maghanda ng emergency go bags. Kung kaya ay bawat myembro ng pamilya ay dapat mayroon nito. Ano ang laman? Dapat may ekstrang damit, flashlight, pito (whistle), kapote, battery, biskwit o tsokolate, at first aid kit. Ang head of the family ay nakatoka na maghanda ng gallon ng malinis na tubig.

6. Makiisa sa anumang paglikas sa inyong lugar. Itaas na ang mga mahahalagang gamit habang may oras pa. Pag-usapan ang plano ng buong pamilya kada may kalamidad.

Kung sa usong-usong kanta ngayon ang sabi ay “It’s been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig?”, tayo naman mapapatanong, “It’s been raining in Manila, paano ka magiging safe?”. Magiging ligtas ang ating mga anak at ang buong pamilya kung tayo ay nakapaghanda. Ingat palagi, mga mama at papa!