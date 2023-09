IACAT travel policy pinababasura sa DOJ chief

Iginiit ng isang mambabatas na ibasura sa halip na ipagpaliban ang pagpapatupad ng mga bagong travel policy ng Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) sa mga biyaherong Pilipino.

“The decision protects our citizens’ right to travel, which is guaranteed by the Constitution, and their right to privacy, which is safeguarded under the Data Privacy Act,” ayon kay Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriquez.

Kaya sa halip na ipagpaliban lamang, dapat aniyang tuluyan nang ibasura ng IACAT ang bagong travel policy nito na pabigat sa mga Pilipinong bumibiyahe palabas ng bansa.

Ang DOJ ang namumuno sa IACAT na binubuo ng iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan na siyang nagtakda ng mga bagong panuntunan sa mga Pinoy na lumalabas ng bansa.

“I am sure DOJ Secretary (Jesus Crispin’ Remulla, who is a good lawyer, knows the implications of the additional regulations on the right to travel and the right to privacy,” ayon kay Rodriquez. (Eralyn Prado)