Ex-police didikdikin ng Senado sa road rage

Posibleng ipatawag sa pagdinig ng ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nasangkot sa isang insidente ng road rage laban sa isang biker sa Quezon City.

Ayon kay Senador Jose Victor “JV” Ejercito, isa sa mga senador na naghain ng resolusyon para imbestigahan ang insidente, maaaring ipa-subpoena si Gonzales kapag tumanggi itong dumalo sa pagdinig.

“I think he is the principal character dito I think he should really appear, makakatulong ito sa in aid of legislation kailangan ba natin patawan ng mas mataas na penalties itong road rage kasi napapadalas na,” sabi ni Ejercito.

Malaking bagay umano kung haharap sa pagdinig si Gonzales para makabuo ng bagong batas kontra road rage.

“Makakatulong si Willy Gonzales mag-appear para makapag-craft tayo ng legislation, knowing na mas matindi na ang penalties and fine sa acts of road rage magdadalawang-isip siya. Malaking bagay kung makakapunta siya,” wika ni Ejercito. (Dindo Matining)