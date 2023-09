DepEd `di ibabawal mga Christmas décor

Nilinaw ng isang opisyal ng Department of Education (DepEd) na hindi ipagbabawal ang paglalagay ng mga Christmas décor sa mga pampublikong paaralan lalo pa’t tatanggalin din ito pagkatapos ng holiday season.

“Puwede silang mag-decorate as long as simple lang. Ang ayaw lang po natin talaga permanently nasa walls,” ayon kay DepEd spokesperson at Undersecretary Michael Poa sa panayam ng Teleradyo nitong Biyernes, September 1.

Ginawa ni Poa ang paglilinaw dahil na rin sa naunang utos ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kung saan pinatanggal nito lahat ng visual aid, litrato ng mga bayani at presidente, at iba pang dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan.

Kasabay nito, nagbabala si Poa na bawal magkaroon ng contest para sa best Christmas decoration ng mga silid-aralan upang hindi aniya maabala ang mga guro at walang gastos.