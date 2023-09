COA: VP Sara bantay-sarado ng 433 bodyguard 

Nasilip ng Commission on Audit (COA) ang aabot sa 433 security escort ni Vice President at Education (DepEd) Secretary Sara Duterte sa kanyang unang taon ng panunungkulan.

Tumaas umano ang bilang ng mga security escort ng 455 porsiyento mula sa mga security personnel na nakatalaga kay dating vice president Leni Robredo na pinalitan ni Duterte.

Kabilang sa 2022 audit report ng COA ang breakdown ng mga staff ng Office of the Vice President (OVP), na mayroon ding 433 non-plantilla/detailed personnel sa ilalim ng Vice Presidential Security and Protection Group (VPSPG).

Gayunpaman, hindi idinetalye sa ulat kung ang daan-daang mga security escort ay inupahan ng OVP at ano ang kanilang mga gawain.

Sa kabuuan, ang OVP ay mayroong 509 na tauhan noong 2022.

Matatandaan na hiniling ni VP Sara sa kanyang pag-upo sa puwesto noong 2022 na buhayin ang security unit na hiwalay sa Presidential Security Group para magkaroon ng proteksyon lahat ng magiging bise presidente ng bansa. Inaprubahan naman ito ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. (Dolly Cabreza)