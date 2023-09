Catriona nagpa-picture sa wax ni Pia

Waging-wagi ang meet and greet ni Catriona Gray sa Madame Tussauds Hong Kong. At yes, dumog nga ang mga photographer, at siyempre mga Pinoy na nasa Hong Kong, para suportahan si Catriona.

Tuwang-tuwa nga ang mga nakakita na parang kambal ang nasa harap nila, na ang isa ay tunay na Catriona, at ang isa ay yari sa wax.

Siyempre, super proud si Catriona na nagpakuha ng video, photo, sa kanyang ‘kakambal’.

Emotional nga si Catriona dahil alam daw niya na hindi rin maganda ang panahon sa Hong Kong noong mga oras na `yon, pero hayun at pinuntahan talaga siya ng mga kababayang Pinoy.

Pero siyempre, ang isa pa sa kinatuwa ng mga Pinoy, pati na ng mga Instagram follower ni Catriona ay ang photo na ni-repost niya sa kanyang IG story, na kung saan ay kasama niya si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach.

Hindi pinalampas ni Catriona ang pagkakataon na magpa-picture sa wax ni Pia. Ang ganda nga ng eksena na si Pia ang may hawak ng korona, at pinapasa kay Catriona, ha!

Well, may mga tao nga kasi na walang ginawa kundi pagsabungin ang dalawang Miss Universe, kahit alam naman nating wala talaga silang away, o problema.

At siguro naman, ang gesture na `yon ni Catriona, sapat na para masabing hindi man sila super chika ni Pia, pero ramdam mong mahal nila, at nirerespeto nila ang isa’t isa.

So, tama na ang pagsasabong sa dalawang magagandang babae sa universe, no! (Dondon Sermino)