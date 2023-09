BGen. Red Maranan bagong QCPD director

Itinalaga bilang officer in charge (OIC) ng Quezon City Police District (QCPD) si dating Philippine National Police-Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Brig. Gen. Redrico Maranan kapalit ng nagbitiw na si Police Brig. General Nicolas Torre III.

Sa inilabas na general orders mula sa Camp Crame, papalit naman bilang Acting PNP-PIO chief si PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo.

Epektibo ang re-assignment ng dalawang opisyal noong Agosto 31 batay sa memorandum na pirmado ni Directorate for Personnel and Records Management (DPRM) Director Police Major Gen. Robert Rodriguez.

Matatandaang nitong Agosto 30 ay nagbitiw bilang QCPD Director si Torre matapos makatanggap ng mga negatibong komento tungkol sa ipinatawag nitong press conference para sa nagviral na si dating pulis na si Wifredo Gonzales na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City noong Agosto 8.

Kinumpirma rin ni Torre na ang puno’t dulo ng kanyang pagbibitiw ay ang ginawa niyang pagpapa-prescon kay Gonzales.

“I really regret that press conference. I apologize to the Filipino people for those actions because those are decisions made in a very short span of time,” pahayag naman ni Torre sa isang panayam.(Edwin Balasa)