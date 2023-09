Bella Belen, national team first time yumuko sa HK

SA kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Asian Volleyball Confederation ay yumuko ang Philippine national team na pinagbibidahan ni Mhicaela “Bella” Belen at ng National University Lady Bulldogs sa koponan ng Hong Kong sa bisa ng straight set 21-25, 21-25, 11-25, Biyernes ng hapon sa 22nd Asian Seniors Women’s Volleyball Championships sa Chartchai Hall of The Mall sa Nakhon Ratchasima sa Thailand.

Nanatiling walang panalo ang – Pilipinas-NU squad sa Pool D sa 0-3 matapos unang beses takasan ng Kazakhstan sa fifth set at magkasunod na walisin ng powerhouse na China at Hong Kong upang dumiretso sa Pool H kasama ang Hong Kong at Iran para sa classification match ng 2023 edisyon.

Pilit na binuhat ng dating University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 84 Rookie-MVP ang national squad subalit hindi pumalag sa mga hambalos nina 2022 Asian Challenge MVP at outside hitter na si Wing Lam Chim at opposite hitter Wing Man To para makuha ng Hong Kong ang unang panalo sa ligang inorganisa ng Asian Volleyball Confederation (AVC) katulong ang Thailand Volleyball Association.

Ang top-three teams ay magkakwalipika sa 2025 FIVB Volleyball Women’s World Championship bilang kinatawan ng AVC.

Makailang beses tinalo ng kasalukuyang No. 63 ranked Pilipinas ang No.71 Hong Kong sa Asian Championship for Women noong 2015 at 2017, gayundin sa 2018 Jakarta-Palembang Asian Games.

Matapos masungkit ng Hong Kong ang first set ay nagkaroon ng pagkakataon ang Pilipinas na madala sa tabla ang laro nangg magawang mailista ang 18-15 kalamangan sa second set mula sa atake ni Belen

Subalit lumikha ng 5-2 run ang Hong Kong sa pagtutulungan nina Man To at Chim, habang nanggaling naman kay Alyssa Solomon ang dalawang puntos ng ‘Pinas para itabla ang laro sa 20-20.

Subalit ilang sunod na errors at magkasunod na atake ni outside hitter Ying-Chi Yu ang kumarga sa 5-1 run ng Hong Kong para maitakas ang laro sa 2-0.(Gerard Arce)