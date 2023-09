BBM sasagutin ang China sa 10-dash line mapa

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasagutin ng pamahalaan ang isyu sa 10-dash line ng China.

Hindi tinukoy ng Pangulo kung anong hakbang ang gagawin kaugnay sa inilabas na bagong mapa ng China kung saan mula sa dating 9-dash line ay ginawa na nitong 10-dash line ang itinakdang boundary sa mga inaangkin na teritoryo sa South China Sea.

“But again, these are operational details that I would prefer not to talk about,” wika ni Pangulong Marcos.

Subalit ipinahiwatig nito na isasampa ng pamahalaan ang kanilang magiging tugon sa international venue dahil maayos na sumusunod ang Pilipinas sa international law alinsunod sa alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Hindi naman ito kinikilala at sinusunod ng China.

Kasabay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na babantayan at patuloy na ididepensa ng pamahalaan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas.

“We’ll continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights, we have not changed our approach,” sabi ng Pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)