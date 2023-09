Barbie nataranta sa ‘utong’ ni David

Kitang-kita ko ang reaksyon ni Barbie Forteza, na habang nanoonood ng teaser, music video ng bago nilang teleserye ni David Licauco, bigla itong nagulat, nanlaki ang mga mata, at tila nandilat pa kay David.

Eh kasi nga, sa teaser ay may pa-topless si David. At kitang-kita nga ang kanyang pink na utong, ha!

“Nagulat ako, may nakita akong nipples! Hahahaha!” tawang-tawa na sabi ni Barbie.

“Okey naman siya, actually. Inalagaan naman ang shot. Nagulat lang talaga ako.

“And I guess, isa `yon sa magpapatunay na we will see more of fearless David in this project. Talagang binigay niya lahat. Marami tayong aabangan sa kanya!” dugtong pa ni Barbie.

Bakit, hindi ba niya madalas nakikita `yon sa taping ng ‘Maging Sino Ka Man’?

“Unfortunately, hindi. Hahahaha! Sa kasamaang palad, hindi po!

“Actually, wala nga ako sa eksenang `yon! Hindi ko alam na may ganung eksena, kaya nagulat ako!” chika pa rin ni Barbie.

So, hindi pala si David `yung tipo ng aktor na naghuhubad sa set, o nagpi-flex ng kanyang magandang katawan sa harap ng maraming tao?

“Ay, hindi siya ganun. Very gentleman talaga siya!” sagot ni Barbie.

Anyway, sa teaser pa lang ng ‘Maging Sino Ka Man’ ay mas maraming eksenang nakakakilig ang BarDa. Bentang-benta nga ang away-bati nilang relasyon, o mala-aso’t pusa na tandem.

“I think ngayon mas level up na kami sa aso’t pusa. Leon at tigre na kami. We’re getting physical. Mas maraming action.

“In terms of chemistry, lagi ko naman sinasabi na kahit sa ‘Maria Clara at Ibarra’ hindi namin trinabaho ang chemistry. Thankfully, fortunately, naturally lumabas na lang siya.

“So dito sa ‘Maging Sino Ka Man’ nagtulungan kami in terms of characterization. Ang chemistry, I feel like nagta-transcend lang on screen kung paano talaga ‘yung pagiging comfortable namin working together,” sambit pa ni Barbie.