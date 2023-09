2 pang pulis nagpositibo sa droga

Dalawa pang pulis ang nagpositibo sa ilegal na droga matapos ang isinagawang random drug test ng National Capital Region Police Office (NCRPO) simula noong nakaraang Linggo.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) spokesperson Police Col. Jean Fajardo, kapwa nagresulta ng positibo sa ilegal na droga ang urine specimen ng dalawang non-commissioned officer.

Kasunod ito sa isinagawang random drug test noong nakaraang linggo kung saan ay natuklasan na gumagamit ng ilegal na droga si dating Mandaluyong City Police chief Col. Cesar Gerente na nagresulta sa kanyang agarang pagkakasibak. Pinalitan siya ni Police Col. Mary Grace Madayag bilang bagong hepe ng Mandaluyong police.

Samantala, sinabi ni National Capital Region Police Office (NCRPO)spokesperson Lt. Col. Eunice Salas na tatlong surprise random drug test ang isinagawa ng NCRPO at ikinasa ang mga ito noong Agosto 22, Agosto 24 at Agosto 29.

Abot sa 359 pulis ang sumalang noong Agosto 22 at isa rito ay nagpositi­bo sa ilegal na droga.

Nasa 497 pulis naman ang sorpresang ipina-drug test sa NCRPO noong Agosto 24 at dito natuklasang gumagamit ng ilegal na droga si Ge­rente.

Agosto 29 naman nang magsagawa ng surprise drug test sa 33 personnel ang Manila Police District (MPD) kung saan nag-positibo ang isang PNCO.

Ayon kay Salas, may 15 araw ang mga nagpositibo sa ilegal na droga para i-challenge ang resulta ng drug test. Mahaharap sa kasong administra­tibo o grave misconduct ang sinumang pulis na mapatutunayang gumagamit ng ilegal na droga at may parusa itong pagkaka-dismiss sa serbisyo. (Edwin Balasa)