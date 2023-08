Willie pinasalamatan si Mike Enriquez

All caps as in naka-capital letters ang pinost na pakikidalamhati ni Willie Revillame sa pagyao ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez.

“ISANG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA PAMILYA AT MAHAL SA BUHAY NI MR MIKE “BOOMA” ENRIQUEZ. KASAMA ANG AKING PAMILYA, IPINAGDARASAL NAMIN KAYO SA PANAHON NG INYONG PAGDADALAMHATI. MARAMING MARAMING SALAMAT SA PAGSUPORTA SA PROGRAMANG WOWOWIN. HINDI PO NAMIN KAYO MAKAKALIMUTAN.”

Very vocal noon pa man ang TV host-producer na malaki ang naitulong ng yumaong news icon kung bakit nakapasok sa GMA-7 ang programang ‘Wowowin’ noong 2015. Kaya ganun na lamang pahalagahan ni Kuya Will si Mang Mike.

Samantala, inanunsyo rin ng pamilya ni Mang Mike na pinahintulutan nila na magkaroon ng public viewing sa darating na Sabado (September 2) from 8:30am to 3:00pm sa Christ The King Parish in Greenmeadows, Quezon City.

Hiling din ng pamilya na imbes magbigay ng bulaklak ay mag-donate na lang ang mga makikiramay sa GMA Kapuso Foundation.