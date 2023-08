Weightlifter Vanessa Sarno dibdiban ensayo sa Asiad

BUMUHAT ng panibagong personal best at posible ring Philippine record si two-time Southeast Asian Games champion weightlifter Vanessa Sarno sa isinasagawang pagsasanay bilang paghahanda sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China ngayong Setyembre.

Inilabas ng 19-anyos na teenage sensation ang kanyang naiibang lakas nang buhatin ang posibpeng bagong rekord sa Clean Hang plus Push Jerk sa 120 kilograms sa “Hidilyn Diaz Weightlifting Gym” sa Rizal Memorial Sports Complex.

“New clean hang plus push jerk PR!!! @120kgs,” ayon sa inilabas na post ni Sarno. “On recovery pa din! Just trust the process,” dagdag ni Sarno na dumanas ng sakit sa dinaluhang Asian Youth and Junior Championships sa New Delhi, India nitong Agosto.

Minsan nang lumista ng SEA Games record ang Boholano weightlifter nang sirain ang dating kartada na 104kgs mula sa 105kgs sa Cambodia meet sa women’s under-71kgs category nitong nagdaang Mayo, habang hawak din nito ang rekord sa clean and jerk sa 135kgs at Total lift na 239kgs na parehong inirehistro sa 2021 Vietnam Games.

Mayroon rin itong national record at personal best na 107kgs sa snatch na nakuha niya sa Asian Championships nitong Mayo sa Jinju, South Korea kasama ang tatlong silver medals.

Nakuha ng dating Asian at senior champion ang 107kgs sa snatch, 132kgs sa clean at jerk at kabuuang buhat na 239kgs sa likod ni Chinese lifter Liao Guifang na malayo sa 120kgs snatch, 148 sa clean at total na 268kgs.

Nitong Agosto naman ay bumuhat ng tatlong gintong medalya si Sarno sa New Delhi meet sa kabuuang 216kgs mula sa 95kgs sa snatch at 121 sa clean at jerk, kahit na nag-aapoy sa lagnat, kung saan hinimatay umano pagdating ng hospital, ayon sa lumabas na report.

Bukod kay Sarno, sasandalan rin ng ‘Pinas sa Asian Games sina Tokyo Olympian Elreen Ando sa women’s 59kgs category, kung saan isa sa magiging mahigpit na katunggali ni Hidilyn Diaz-Naranjo sa pagsungkit ng pwesto sa Olympiad.

Kasama din sina 2019 SEAG Manila champion Kristel Macrohon, Asian Youth and Junior Weightlifting Championships gold medalists Rosalinda Fautino (women’s 49kgs) at Rosegie Ramos (women’s -45kgs category), na parehong taga-Zamboanga City.

Malayo rin ang natatanaw ni Samahan ng Weightlifting ng Pilipinas Inc. President Monico Puentevella sa kahihinatnan ng karera ng 19-anyos na teenager sensation na malaking ang potensiyal na magwagi ng medalya at maaaring ginto sa 2024 Paris at sa mga darating na Summer Olympic Games.

“Palagay ko kung tama ang training, there’s still more than a year to go, she’s capable of getting a medal. I’m sure kung sino kina Hidilyn at Ando ang magmedalya, pero itong si Sarno, for 71kgs category may pag-asang magmedalya, and hopefully makadagdag tayo ng medalya sa Paris,” paliwanag ng dating Philippine Sports Commission (PSC) commissioner at long-time politician at sports leader (Gerard Arce)