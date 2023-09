Trending sa stylish na kuko, alamin!

Habang lumilipas ang panahon ay maraming umuusbong na uso, sikat, o trending lalo na sa fashion!

Tulad nga nitong manicure, na unti-unti ring nag-evolve.

Kamakailan, nauso ang gel extensions o gel manicure.

Dito ay nilalagyan ng nail polish ang kuko at ginagamitan ng UV o LED light para mapatuyo.

Pero ngayon, may bago nang nauuso.. ang structured gel manicures!

“A soft gel that’s used for the enhancing of the nail, which is a lot more flexible. It looks more natural, and you don’t really need to use any products that require fills,” paliwanag ni Anastasia Totty, isang nail technician at LECHAT Nails brand educator.

Ito ay isa ring uri ng manicure na gumagamit ng soft o hard gel para ma-build up ang iyong natural na kuko.

Makakatulong ito para maging mas matibay at makapal ang iyong kuko bukod sa pagiging stylish.

Karaniwan din itong tumatagal ng dalawa hanggang apat na linggo.

Maaari itong tanggalin sa dalawang paraan depende sa gel na gamit, maaaring by soaking method para sa soft gel o e-fill o buffer naman kapag hard gel. (Natalia Antonio)