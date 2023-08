Rhian, Sam seryoso sa relasyon

Ang sayang pagmasdan nina Rhian Ramos at Congressman Sam Verzosa sa Cliveden House wedding nina Lovi Poe at Monty Blencowe sa Taplow in Berkshire, England noong August 26.

Ang sweet nga nina Rhian at Sam.

Seryosong-seryoso nga sila sa kanilang relasyon.

Nang kunan namin sila ng litrato ay ramdam na ramdam din namin ang sobra nilang pagmamahal sa isa’t isa. Si Sam, obvious na sobrang kilig na magkasama sila ni Rhian sa kasalang ‘yon.

Si Rhian naman ay naggu-glow dahil kasama si Sam.

Katuwa rin si Sam dahil ikinuwento pa na, “Sinabi sa akin ni Rhian ‘yung interview mo sa kanya sa Abante, hinanap ko pa nga ‘yung video!”

Ang interview na tinutukoy ni Sam ay naganap sa isang event sa Makati City noong May 10 kung saan nilinaw ni Rhian na tuloy-tuloy lang ang relasyon nilang dalawa.

Naaliw rin kami kay Sam nang mag-react siya sa kuwento namin na unang show pa lang ni Rhian sa GMA-7 ay nakakasama na namin ang aktres.

Sey kasi ni Rhian, “Yes, as in 15 years old pa lang ako magkakilala na kami ni Kuya Jun!”

Naikuwento nga rin namin kay Sam na nakasama na namin sa New York City si Rhian noong 2009 at talagang sweet, mabait na tao ang kanyang girlfriend.

In fairness kay Rhian, isa siya sa mga artistang mabait talaga sa entertainment press at palaging siya pa ang unang bumabati sa amin.

Actually, pati naman si Sam ay ma-PR din. Sa tsikahan nga namin ay naalala pa niya na nagkakilala kami sa boxing fight ni Manny Pacquiao sa Las Vegas, Nevada years ago.

Masaya lang na makatsikahan ang tulad nina Rhian, Sam na sobrang bait at walang kaere-ere, ha!

‘Yun na!