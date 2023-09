‘Pinas pinalagan 10-dash line ng China

Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa 10-dashed line standard map ng China sa South China Sea.

Sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu sa press briefing sa Malacañang na hindi nila sinasang-ayunan ang posisyon ng China at patuloy na tututulan ito.

Gayunman, sinabi ng opisyal na itataguyod pa rin ng gobyerno ang mapayapang kalutasan sa nabanggit na usapin.

“We already protested against that, definitely we are not in favor of that, we reject that and we continue to promote a peaceful settlement of this in that regard,” ani Espiritu.

Iginiit ng DFA na sa ilalim ng international law partikular sa 1982 Uni­ted Nations Convention on the Las of the Sea (UNCLOS), walang basehan ang paggiiit ng China na pag-aari nila ang mga inaangking teritoryo sa South China Sea sa pamamagitan ng kanilang 10-dashed line.

Sa bagong 10-dashed line map ng China, sinakop na rin nito ang Taiwan kasama ang malaking bahagi ng West Philippine Sea.

Sa inilabas na pahayag ng DFA, nanawagan ito sa China na maging responsable sa kanilang aksi­yon at sumunod sa obligasyon sa ilalim ng UNCLOS at sa naging desisyon ng International Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas. (Aileen Ta­liping)