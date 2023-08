Pero may reklamo mga faney: Maymay bumalandra sa NYC billboard

Nagpupuyos sa galit ang fans ni Maymay Entrata sa recording company nito na Star Pop.

Himutok nila, noong August 24 pa pala naka-display ang billboard ng ‘Amakabogera’ artist sa New York City pero hindi man lang daw nag-effort ang recording company ng actress-singer.

Dagdag pa ng fan group officers, matagal na raw nilang tinatanong ang Star Pop, maging ang Star Magic, ang management company ni Maymay, kung kailan ipo-post ang inaabangang Spotify Billboard na kung saan ay actress-singer nga ang cover (na una na nating ibinalita rito sa Abante).

Reklamo nila, tila dinededma ng dalawang kumpanya si Maymay, hindi raw nag-effort ang mga ito para agad makakuha ng larawan at ma-promote sa social media ang achievement ng kanilang idolo.

Sabi pa nila, napag-iwanan na raw tayo dahil noong August 25 pa raw nag-post ang recording company ng iba’t ibang bansa at ipinagmamalaki ang mga artist nila na counterpart ni Maymay samantalang wala raw nakikitang kaparehong post na galing sa Pilipinas.

Unfair daw iyon!

Pasalamat nga ang mga faney dahil may isang masigasig na follower si Maymay na hinanap ang nasabing billboard sa New York City at nagtagumpay naman ito at ipinost sa TikTok.

At dahil super abangers na ang mga supporter ni Maymay ay agad itong nag-trending sa TikTok.

Doon lang natupad ang gusto nilang mangyari, makalipas nga ang limang araw mula noong nilabas ang billboard, nito lang Wednesday pinost ng Star Pop at Star Magic ang tungkol doon. Flinex at binati nila ng congratulations ang kanilang artist.

At dahil nga sa pagmumukmok ng solid followers, nag-trending sa X app (dating Twitter) ang hashtag na #Maymaydeservesbetter na naka-tag pa ang Star Pop at Star Magic.

Agad naman itong pinost ni Maymay sa kanyang Instagram account at inulan Ito ng papuri mula sa mga tagahanga at kapwa celebrities.

For sure may paliwanag naman ang Star Pop at Star Magic sa reklamo ng fans ni Maymay, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)