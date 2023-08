Pareho raw kasing busy: Liza, Enrique nagkikita kahit paano

Isa sa mga bigating artista na dumalo sa Vogue Philippines Anniversary Gala ay ang Hollywood-based actress na si Liza Soberano.

Standout ang ganda ni Liza na rumampa sa red carpet na suot ang dress mula sa Chrysalis collection ni Rajo Laurel.

Sa nasabing gala ay kinamusta siya ng entertainment media, six months after ng huli niyang media interview.

Dito niya naikuwento ang plano niyang pumasok sa film school.

“I’m just having fun, enjoying… uhmmm.. the process cause right now I’m going to film school as well.

“I’ve been working a lot of things kind of behind the scenes lately. So, I’m just really excited about that.

“Honestly like… lately I’ve been working on a lot of projects that I am self-producing and I also aspire to one day going to directing,” pahayag niya.

Minsan na nga rin daw siyang um-attend sa class ni Direk Dan Villegas sa Ateneo de Manila University.

“I was actually meeting with Direk Tonet Jadaone and Direk Dan Villegas and they mentioned to me that Direk Dan Villegas was hosting a class at Ateneo. So, I’ve been… I went to one class already, but yeah, I hope to like continue taking classes for film.”

Natanong din si Liza tungkol sa kanyang dating ka-love team na si Enrique Gil at iginiit niya na nagkikita pa rin sila pero occasionally na lang dahil parehas silang busy sa work at madalas nasa magkaibang bansa sila, pero proud naman siya sa pagbabalik nito sa pelikula.

“I’m really happy to see him that kind of flourishing. The project he’s working on right now is something he’s producing himself so I’m really proud of him for that, very supportive,” nakangiting sagot ni Liza.

Pero ang wish namin ay muli silang magsama ulit sa isang proyekto. Sure kami na mangyayari ‘yan one day!

Bonggels!