Pakay maging undisputed champion! Marlon Tapales sobra gigil kay ‘Monster’ Naoya Inoue

NAGSIMULA na sa puspusang pagsasanay si unified World Boxing Association (WBA) at International Boxing Federation (IBF) super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales upang paghandaan ang nilulutong showdown kontra undefeated Japanese slugger at unified World Boxing Council (WBC) at World Boxing Organization (WBO) 122-pound titlist Naoya “The Monster” Inoue sa darating na Disyembre.

Masinsinan ang nakalinyang matinding pagsasanay ni Tapales na inihanda ni head trainer Ernel Fontanilla sa Knucklehead Gym sa Las Vegas, Nevada sa Amerika upang matupad ang pangarap na maging kauna-unahang undisputed na Filipino boxer sa malakihang salpukan ng dalawang unified champions sa panahon ng four-belt era.

“I fully comprehend the magnitude of this fight. Becoming the undisputed champion is the ultimate goal in any boxer’s career, and I am prepared to give my all to achieve that. Naoya Inoue is an exceptional fighter, but I have unwavering confidence in my abilities and the hard work I have put into my training. I will leave everything in the ring and prove that I am the best in the division,” wika ni Tapales sa isang report.

Matiyagang inabangan ni Tapales (37-3, 19KOs) ang walang talong si Inoue (25-0, 22KOs) sa huling laban nito kontra sa dating unified champion na si Stephen Fulton sa 12-round championship na nagtapos sa 1:14 ng eighth round nitong nagdaang Hulyo.

Inaasahang magiging mabigat ang kakaharaping pagdepensa sa titulo ng 5-foot-4 Pinoy southpaw na matagumpay na naagaw ang dalawang titulo kay Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan sa bisa ng spilt-decision nitong Abril 8 sa Boeing Center sa Tech Port, San Antonio, Texas upang maitulak ang malaking unification title match kay Naoya.

Tanging si Tapales na lamang ang kasalukuyang Pilipino na kampeon, habang wala pang Pinoy na boksingero ang nakakasungkit ng lahat ng titulo sa isang dibisyon.

Kahit ang bosing ni Tapales na nag-iisang eight division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao ng MP Promotions, four division champions Nonito “Filipino Flash” Donaire at Donnie “Ahas” Nietes at three-division John Riel “Quadro Alas” Casimero ay hindi naisakatuparan ang pagkuha ng limang titulo na WBA, WBC, WBO, IBF at The Ring title.

Nauna nang binasbasan ng WBA ang pagkakaroon ng unification bout sa hawak ni Tapales para itulak ang voluntary fight nito, habang ito rin ang mandatory challenger sa IBF title. (Gerard Arce)