P3M puslit na sigarilyo nasabat sa Cotabato

Kalaboso ang dalawang lalaki nang makumpiskahan sila ng higit sa P3

milyong halaga ng puslit na sigarilyo sa Tantangan, South Cotabato

noong Miyerkoles.

Kakasuhan ang mga suspek na sina Norhamen Makangkong, 28-anyos, driver

ng wing van at Amer Ginda, 18-anyos, helper, kapwa residente sa Pinol,

Maitum, Sarangani ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act.

Ayon kay Tantangan chief of police Major Randy Apostol, inaba­ngan

sila ng mga pulis sa checkpoint sa national highway Barangay New

Cuyapo, Tanangan dahil sa impormasyong natanggap ng mga ito na may mga

kontrabandong idadaan sa lugar lulan ng wing van.

Abot sa 299 kahon ng sigarilyong Canon ang karga ng wing van mula sa

Palimbang, Sultan Kudarat at dadalhin sa Tacurong City at mga karatig

na lugar.