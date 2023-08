OTOP Law: dagdag suporta para sa ating MSMEs at pangkabuhayan para sa mga Pilipino

Bilang isa sa may-akda at co-sponsor nito, lubos tayong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpirma niya noong August 24 ng Republic Act 11960 o ang One Town, One Product (OTOP) Law na layuning palakasin at magbigay ng mga oportunidad para sa ating Micro, Small, at Medium Enterprises (MSMEs) na mas lumago.

Napakahalaga ng papel ng MSMEs sa ating ekonomiya. Ayon sa datos, sila ang bumubuo ng 99.5% ng lahat ng negosyo sa bansa at mahigit 62% ng kabuuang employment sa Pilipinas. Kaya naman isa ito sa pangunahing sektor na dapat nating bigyan ng pansin at suporta.

Sa pamamagitan ng OTOP Law, magkakaroon ng mas malalim na suporta mula sa gobyerno sa mga aspekto tulad ng product development, quality improvement, at brand marketing para sa ating MSMEs. Layunin din nito hindi lamang ang pagpapalakas ng mga lokal na ekonomiya sa bansa, kundi pati na rin ang pagpapalaganap ng ating kultura sa pamamagitan ng pagpo-promote sa paggamit ng mga lokal na materyales at resources.

Bilang backbone ng ating ekonomiya, lubos po ang ating suporta sa ating MSMEs. Kaya naman isa pa sa mga programa na malapit sa aking puso ay ang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa (PPG) ng Department of Trade and Industry. Isinulong ko ang programang ito noong panahon ng Duterte administration at patuloy ang aking suporta sa implementasyon nito. Layunin naman nito na bigyan ng pag-asa ang mga ordinaryong Pilipino na mamuhunan sa isang negosyo upang mapaunlad nila ito.

Sa programang ito, tuturuan ang mga benepisyaryo na magnegosyo at bibigyan ng puhunan para palaguin ito. Masarap sa pakiramdam kapag pinaghirapan at pinagpawisan mo ang iyong negosyo at napalago mo ito. Ang maayos na kabuhayan ang isa sa mga magiging susi sa pagginhawa ng pamumuhay ng iyong pamilya. Isa itong paraan upang maipakita natin ang ating malasakit sa mga Pilipinong apektado ng iba’t ibang krisis, mula sa nakaraang pandemya hanggang sa mga kasalukuyang kalamidad, at mabigyan sila ng bagong pag-asa na magkaroon ng maayos na kabuhayan.

Maliban sa OTOP Law, nagpapasalamat din tayo sa pagpirma ni Pangulong Marcos sa Regional Specialty Centers Act na atin ding isinulong sa Senado bilang principal sponsor at isa sa mga may-akda nito.

Layunin naman ng batas na ito na dalhin ang specialized medical services sa malalayong lugar sa bansa, nang sa gayon ay hindi na kakailanganin pang lumuwas ng ating mga kababayan sa Metro Manila para ma-access ang mga serbisyong medikal na kailangan nila lalo na pagdating sa specialized care.

Samantala, tuluy-tuloy pa rin ang ating pagserbisyo sa iba’t ibang komunidad sa bansa at pag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan nito.

Noong August 28, kasama tayo ng sambayanang Pilipino sa paggunita sa Araw ng mga Bayani. Nagtungo tayo sa Parañaque City, kasama si Congressman Gus Tambunting, upang mamahagi ng tulong sa 1,000 estudyante sa lungsod. Pinaalalahanan natin ang mga kabataan na pwedeng maging hero rin po sila sa kanilang sariling paraan. Malaki po ang kanilang maiaambag sa ating bansa kung pahalagahan nila ang kanilang edukasyon bilang tanging puhunan natin sa mundong ito.

Noong August 27 naman, dumalo tayo sa ika-50 anibersaryo ng Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) sa New Clark City Athletics Stadium sa Capas, Tarlac. Sa pagtitipon, pinasalamatan ko ang PMCC sa pagkilala sa aking serbisyo sa pamamagitan ng Apostle Arsenio Ferriol Award of Excellence for Public Service and Governance. May pagkilala man o wala, patuloy akong magseserbisyo sa aking kapwa dahil naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.

Noong August 25, tayo naman ay pumunta sa Laguna para suriin ang itinatayong Siniloan Sports Complex na ating sinuportahan sa Senado bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Hangad din natin, bilang Chair ng Senate Committee on Sports, na makatulong ito sa pagpapalawak ng grassroots sports development at maging instrumento ito para umiwas ang mga kabataan sa bisyo. Ang palagi kong payo sa mga kabataan — get into sports, stay away from drugs.

Pagkatapos nito, tiningnan din natin ang Isolation Facility ng Infirmary Hospital sa Siniloan, na isa sa mga proyektong isinulong natin noong termino ni dating pangulong Duterte. Namahagi rin tayo ng tulong sa 500 na mahihirap na residente ng Siniloan, kasama sina Vice Governor Karen Agapay, Mayor Patrick Go, Vice Mayor Carla Valderrama, at iba pang mga opisyal.

Noong August 24, naging guest speaker tayo sa Gender and Development Activity na isinagawa ng Sangguniang Panlalawigan ng Occidental Mindoro. Suportado natin ang mga usaping ito na naglalayong magtaguyod ng isang gender-sensitive na pamumuno para sa isang mas maunlad na komunidad.

Sa loob naman ng nakaraang mga araw, patuloy rin ang aking opisina sa pamamahagi ng tulong sa iba’t ibang komunidad na nahaharap sa krisis. Tumulong tayo sa 110 na mahihirap na residente sa Libungan, North Cotabato; 1,000 na residente sa Sibalom, Antique; 606 sa Dauis, Bohol; 530 sa Buenavista, Guimaras; 142 na magsasaka at mangingisda sa Alegria, Cebu; 140 sa Gapan, 38 sa Science City of Munoz at 57 sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija; 33 sa Mabalacat, Pampanga; 500 sa Silay City, Negros Occidental; lima sa Paombong, 23 sa Hagonoy, at 11 sa Obando, Bulacan.

Namahagi rin tayo ng karagdagang suporta sa 15 beneficiaries ng Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Livelihood Program ng DTI sa Lemery at isa naman sa Maasin sa Iloilo; 14 sa Cauayan, Negros Occidental; at tatlo sa Jordan, Guimaras.

Namahagi rin tayo ng tulong sa mga sinalanta ng mga kalamidad at iba pang sakuna, gaya ng 500 Typhoon Egay victims sa Aparri, Cagayan; 650 na flood victims sa Pantukan, Davao de Oro; at 56 na fire victims sa Cebu City.

Patuloy rin ang ating suporta sa Gilas Pilipinas basketball team sa isinasagawang 2023 FIBA World Cup. Manalo man o matalo, saludo tayo sa ang ating koponan at sa mga naging parte ng hosting ng kumpetisyon na ito sa ating bansa. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino na buong pusong sinisikap na magdala ng karangalan sa Pilipinas.