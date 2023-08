Nasayang ang MLB record! 300th homer ni Bryce Harper dehins naisalba Philadelphia

KAHIT ang 300th home run ni Philadelphia slugger Bryce Harper, hindi naisalba ang Phillies sa pagyuko sa Los Angeles Angels 10-8 Miyerkoles ng gabi.

Pinalipad ni Harper ang kanyang career milestone homer laban kay Matt Moore sa eighth inning para ilista ang 15th homer ngayong season.

Sa two-run drive ni Harper sa kanyang 1,481st game, lumamang ng isang run ang Phillies pero isinuka nila ang lead at inagaw ng Angels ang ‘W’.

Si Harper ang 158th Major League Baseball player na naglista ng nabanggit na marka.

“There are bigger numbers in my head, but 300 is pretty good,” ani Harper. “I wanted to do it at home because I love being a Phillie.”

Sa ninth, sa single ni Nolan Schanuel ay nakapuwesto ang runners ng LA sa magkabilang sulok. Pumitik ng sacrifice fly si Luis Rengifo para itabla.

Matapos ma-strike out si Shohei Ohtani, pinalobo ni Brandon Drury ang fastball paalpas sa wall sa kanan para sa kanyang 19th homer na nagbigay ng panalo sa Angels. (Vladi Eduarte)