Nanay isinama ng anak sa bar, umindak pa!

Tumatakas ka ba sa gabi para makagala at uminom sa bar with your friends?

Kaya naman pagdating sa bahay, sermon at tsinelas agad ang sasalubong

sa’yo galing sa iyong nanay?

Naku katulad ka ng chikadorang anak sa isang viral video sa TikTok na

para hindi mapagalitan, sinama ang nanay sa gala at bar at ang ending,

enjoy na enjoy si nanay! Gumiling pa at nakisaya sa barkada!

Sa video ng Amnezia Super Club, makikita ang isang nanay sa gitna ng

mga bagets na todo ang paggiling at damang dama ang beat sa loob ng

bar! Game rin ang mga kabataan sa paligid sa trip ni nanay!

“Gulatin mo mga walang bilib sayo, isama mo Mama mo,” caption ng

uploader sa nasabing post.

Enjoy naman ang mga netizen sa panonood sa nanay sa video at ang iba

nga ay nakikita ang kanilang sarili sa future.

“Tayong lahat sa future,” komento ni Bea.

“How I feel as an irregular senior student when I hang out with lower

year classmates,” relate naman na sabi ng isang user.

“Halatang mahilig magdisco si Mommy dati,” aliw naman na sabi pa ng isa.

Ang video ni mommy, umabot na sa higit 926k views at 94k reaction.

Halatang marami ang may gustong gayahin ito sa kanilang parents!

Isa ka ba sa kanila? Comment na! (MJ Osinsao)