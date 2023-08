Microsmith, Eco Green nagkampeon sa UBL

NAGKAMPEON muli ang Microsmith Elite sa UBL 16-under kung saan ito ang kanilang pang-44 championship sa iba’t ibang liga dito sa Pilipinas pati sa abroad.

Kaya malaki ang pasasalamat ng mga bata sa walang sawang suporta ng may-ari na si Joseph Chua dahil dito sa kanyang programa upang magbigay-daan sa mga manlalaro na makilala ng iba’t ibang eskuwelahan para magkaroon ng libreng pag-aaral.

Para malaman din ng mga kabataang manlalaro na mas importante pa rin maglaro sa eskuwelahan at mag-aral para makatapos.

Ang namuno sa team na si captain Irus Chua ay maglalaro sa Gilas 16-under na nagpapakondisyon patungo sa World Cup kung saan makakalaban nila ang mabibigat na bansa.

Kasama niya dito sina Kieffer Alas, Bonn Daja, Champ Arejola at Daniel Sta. Maria na lahat ay naglalaro sa La Salle-Zobel juniors sa pamumuno ni coach Boris Aldeguer.

Masasabi natin na naging matagumpay ang programa ng Elite dahil ang kanilang mga manlalaro ay naglalaro na sa magandang unibersidad gaya nina Kyn Vicente at Justine Elduayan sa AMA University, maging sina Guillan Quines, Kevin Frogoso, Loy Jugo, Jayar Rosales, Miguel Bolactia, Renzo Sandigan at Kevin Passion.

***

Nagkampeon naman ang Eco Green 18-under sa UBL sa panguguna ni head coach Jay Cruz at Eco Green President Any Lai, sa suporta ni Ma’am May Cruz at team captain na si David Cruz.

Kaya laking tuwa nila dahil unang sali lang nila ay nagkampeon agad sila sa isang magandang liga gaya ng UBL na sinasalihan ng iba’t ibang club team at eskuwelahan dahil na rin sa magandang pamamalakad ng dating PBA player na si Allan Salangsang.