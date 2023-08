Matteo nakipagkulitan sa dance lesson ni Sarah

Kilig-kiligan at naaliw ang mga fan sa latest video na pinost ni Matteo Guidicelli sa kanyang social media account.

Sa video, makikitang sa simula ay pinapanood lamang ni Matteo ang asawang si Sarah Geronimo habang nagda-dance lesson Ito sa kanilang newly-constructed G Studios Philippines sa Alabang, pero mukhang hindi nakapagpigil si mister kaya bigla siyang sumali sa pagsasayaw ng misis.

Tuwang-tuwa naman si Sarah sa mga paandar ng mister. Havey na havey sa Popstar Royalty ang kakulitan ng mister.

Heto ang caption sa nasabing video post ng aktor, “Dance class sa @thegstudiosphs very soon. Join my class! Limited slots lang.”

Mukhang nagbibiro lang si Matteo, pero kinagat ‘yon ng followers niya. Excited daw silang mag-enroll sa dance class ng mister ni Sarah. ‘Yung iba nga ay tinatanong na kung saan makakukuha ng form para mag-fill out na sila agad-agad.

Samantala, ang G Studios ay ang ipinatayong music and production studio ng mag-asawa. Hindi lang ito exclusively for Sarah. Open ito sa mga gustong mag-rent for photo and video shoot, corporate and other events.

Opening soon ang makikita sa FB and IG account ng studio. (Ogie Narvaez Rodriguez)