Masisipag swak sa pabahay! Mga purdoy tamad – Acuzar

Magkakaroon umano ng sariling disenteng bahay kahit ang mga minimum wage earner sa ilalim ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino (4PH) program ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Rizalito Acuzar.

Sa nakaraang deliberasyon ng panukalang budge­t para sa 2024, sinabi ni Gabriela Rep. Arlene Brosas na batay sa mga nangyari sa mga nakaraang socialized housing ng gobyerno ay nahihirapan ang mga benepisyaryo na bayaran ang kanilang bahay.

“‘Yong karanasan ng socialized housing ‘yong mga benepisyaryo ‘yon po ‘yong tanong nila how can we resolve this kung ganito lang ‘yong programa natin sa 4PH,” sabi ni Brosas na ang pinatutungkulan ay ang programa ng DHSUD kung saan magbibigay ng subsidiya ang gobyerno sa interes ng uutangin nito para sa kukunin bahay.

Sinabi ni Acuzar na ang 4PH ay hindi lamang nakatuon sa pagpapatayo ng mga bahay kundi tinitignan din ang kabuhayan ng mga titira.

“Hindi ba mayroon tayong DOLE? Kanya-kanya po kaming papel sa mundo, dito sa Gabinete. Ang papel ng gabinete, pataasin ang suweldo at bigyan ng trabaho iyong ibang Pilipino. Kami po sa DHSUD, bigyan ng pabahay. So ang ginagawa po ng programa na ito not only for the housing kasi ang Department of Human Settlement and Urban Development ‘pag sinabi po human settlement pati po ‘yong patrabaho kasama po sa usapan. Basta ang programa po may trabaho, may bahay. Minimum wage earner sigurado po magkakabahay,” sabi ni Acuzar.

“Iyon pong hindi nagtatrabaho, malamang hindi magkakabahay. Paano iyan mangyayari kung ikaw ay tamad at siya ay masipag? Pano po natin paghihiwalayin ‘yong masipag at tamad. Kung minsan po kailangan natin harapin ang katotohanan na sila ay hindi nagsisipag. Pano po ‘yong nagsisipag na may bahay kaya po makakakita sila ng programa pag po kayo ay nagtrabaho magkakaroon po kayo ng di­senteng pabahay,” dagdag pa ni Acuzar.

Mukha namang hindi nakumbinsi si Brosas sa sagot ni Acuzar at sinabing hindi katamaran ang problema kung bakit hirap na magkaroon ng sari­ling bahay ang mga mahihirap.

“Itong 4PH program will not really address iyong poorest of the poor talaga na programa natin. At hindi po ‘yon sa katamaran kasi 1985 pa po huling tumaas ‘yong sahod ng signipikante, ngayon naman mumo naman ‘yong tinataas niya, hindi pa nga tumataas ‘yong ibang mga region eh. So kahit ‘yong mga urbanized city sa mga region hindi tumataas ‘yong sahod, so wala ka talagang asahan na parang earmark mo para sa pagbayad ng bahay,” sabi ni Brosas. (Billy Begas)