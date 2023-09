Marcos pinatutukan R&D sa mga gov’t agency

Tututukan ng gobyerno ang pagpapalakas sa teknolohiya partikular sa larangan ng research and development para maalagaan ang kalusu­gan at kapakanan ng mga Pilipino.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos parangalan at gawaran ng Presidential Medal of Merit sa Malacañang nitong Huwebes ang mga natatanging scientist ng bansa.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na sagana ang bansa ng magagandang research subalit kulang sa tek­nolohiya kaya kailangang matutukan ito ng gobyerno.

Hindi aniya dapat makuntento at umasa lamang mula sa ibang bansa bagkus ay dapat magkaroon ng sariling mga pag-aaral at maka­gawa ng mga sa­riling gamot na magagamit sa mga umiiral na mga sakit at sa mga lulu­tang pa sa mga dara­ting na araw.

“At ang importante diyan ay ‘yong research and development. Ang pag-develop ng mga new knowledge at bukod doon, hindi sapat na mayroon na tayong magandang research. Marami naman tayong research. Iyong development doon tayo medyo nagkulang,” anang pa­ngulo.

Sa pamamagitan a­niya ng teknolohiya ay magagawang harapin ng bansa ang mga bagong hamon ng mga sa­kit, pati na ang mga sakit na matagal ng hinahanapan ng paraan gaya ng diabetes, cancer, tubercolosis, HIV at iba pa. (Aileen Taliping)