Manny Pacquiao alanganin pa silya para sa 2024 Paris Games

SUNTOK sa buwan ang ‘Olympic Dream’ ni Filipino boxing legend Manny “Pacman” Pacquiao dahil sa alituntunin patungkol sa limitasyon ng edad pagdating sa paglahok sa Asian Games at Summer Olympic Games.

Muling nagpahayag ng kanyang malinis na intensyon ang nag-iisang eight-division world champion na makalaban at katawanin ang Pilipinas sa darating na 2024 Paris Olympics matapos makipag-ugnayan kay Philippine Olympic Committee (POC) President Cong. Abraham “Bambol” Tolentino.

Gayunman, nakasaad sa alituntunin sa Asian Games, na isa rin sa mga gagawing Olympic Qualifying Tournament, na nililimitahan sa 40-anyos ang lahat ng atleta sa anumang pampalakasan sa naturang palaro, subalit base umano kay Tolentino na maaari pa ring makapagkwalipika si Pacman sa Paris sa dalawang nalalabing Olympic Qualifying na nakatakdang ganapin sa first at second quarter ng 2024.

Tinukoy rin ni Tolentino na posibleng idaan sa ‘Universality Rule’ ang estado ni Pacquiao na maaaring ipagkaloob ng International Olympic Committee (IOC). Ngunit tanging siyam na posisyon lamang ang nakasaad ayon sa Universality Rule, at ito ang lima para sa babae at apat sa mga lalaki.

“Yes, age limit for Asian Games and Olympics is 40-years-old, [also] age limit still applies in Universality Rules. Not possible based on the rules,” pahayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo sa Abante Sports.

Subalit maaring mabago at mabaliktad pa naman umano ang ‘rulings’ sakaling iapela ng Pilipinas sa IOC ang naturang posisyon na umano’y maaaring mapagbigyan ang kahilingan dahil pa rin sa kilalang personalidad sa larangan ng boksing si Pacquiao.

“But who knows what will happen sa appeal especially since he’s one of the biggest names in boxing,” paliwanag ni Manalo.

Sakaling mapagbigyan ang apela ay maaaring makapagkwalipika si Pacman sa Paris sa dalawang nalalabing Olympic Qualifying Tournament.

“But he also needed to participate in Olympic Qualifying Tournaments. Wala namang automatic qualification,” saad ni Manalo. (Gerard Arce)