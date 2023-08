Mag-iina minasaker sa Samar

Kalunos-lunos ang sinapit ng isang ina at dalawa nitong paslit na anak

nang pagtatagain sila hanggang mamatay ng hindi pa nakikilalang mga

salarin sa Catbalogan City, Samar noong Miyerkoles.

Tadtad ng mga taga sa katawan at naliligo sa sariling dugo ang

biktimang si Rea Oreo, 26-an­yos, anak na babaeng tatlong taong gulang

at limang-buwang sanggol na lalaki nang matagpuan ang kanilang bangkay

sa madamong bahagi ng Barangay Papua, may 200 metro ang layo sa

kanilang bahay.

Sa ulat ng Catbalogan City Police Office, nadiskubre ang krimen nang

umuwi ang live-in partner ni Rea na si Edito Candi mula sa pamamasada

ng pedicab pasado alas-singko nang hapon.

Pagdating niya sa bahay ay wala ang kanyang mag-iina at nakita niyang

magulo ang loob nito kaya agad siyang lumabas at hinanap ang mga ito.

Laking panlulumo ni Candiz nang matagpuan niya sa madamong bahagi ng

lugar ang kanyang wala ng buhay na pamilya at kahit ang sanggol na

anak ay hindi pinatawad ng mga suspek at pinagsasaksak din.

Patuloy na inaalam ang motibo ng krimen para sa pagkakakilanlan ng mga

suspek. (Edwin Balasa)