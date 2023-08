Kylie pinangarap maging basurera

Iba talaga mag-isip si Kylie Padilla, ha!

Sa X (Twitter) nga ay sinagot ni Kylie ang mga tanong sa kanya ng mga netizen.

“Oldie but goldie U2 still haven’t found what I’m looking for,” ang sagot niya sa tanong kung ano ang paborito niyang kanta.

At ‘Van Gogh’ ang sagot niya sa tanong kung sino ang paborito niyang painter.

Pero sa tanong na, ‘Kung hindi siya artista ngayon, ano ang magiging career niya?’ Dito nga natuwa ang mga netizen.

“Tagapulot ng basura. I’d love to do something for nature!” sabi ni Kylie.

Oh, ‘di ba? Kakaiba talaga si Kylie.

Pangit mang isipin, na ang baba kasi ng tingin ng iba sa mga basurero, pero para kay Kylie, napakalaking bagay nito, na paglingkuran nga ang nature, ha!

Kaya hirit ng mga netizen…

“Awww that so kind naman Ate Kylie.”

“Napakabait mo Kylie na naisip mong maging street sweeper, o basurera, ha! Hindi lahat ng tao maiisip ‘yan. Iba ka talaga.”

Well, abangan si Kylie sa ‘The Black Rider’ series sa GMA-7… (Dondon Sermino)