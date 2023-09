Klase, trabaho sinuspinde sa NCR baha

SInuspinde ng Malacañang ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas pati na ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region (NCR) nitong Huwebes nang hapon.

Batay sa inilabas na abiso ng Presidential Communications Office (PCO), 3:19 pm na nai-post sa kanilang website ang Memorandum Circular No. 29 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin.

Ang pagsuspinde sa pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas pati sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila ay batay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Disaster and Management Council (NDRRMC) dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at epekto ng Bagyong Goring at Hanna.

Epektibo ang suspensiyon alas-3:00 nang hapon, August 31, 2023.

Hindi sakop ng memorandum circular ang mga tanggapan na ang mandato ay maghatid ng mga pangunahing serbisyo gaya ng health services at tumutugon sa disaster at kalamidad at iba pang mahahalagang serbisyo. Ipinauubaya na ng Malacañang sa pribadong kompanya ang pagpapasya kung magsusupinde ng kanilang operasyon dahil sa masamang panahon.

Umaga pa lamang ay nagsuspinde na ng klase sa lahat ng antas ang mga local government unit dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat at ng Bagyong Hanna. (Aileen Taliping)