Kilalanin: chef nag quit sa work para magbenta ng cookies

Sabi nga nila, it’s possible because we make it possible.

‘Yan din ang kuwento ng chef na ito mula sa Las Piñas City na iniwan ang

kanyang trabaho upang magbenta ng cookies!

Siya si Chef Bianca Mina, ang owner ng sikat na Petite Bakery Studio

na nagte-trending dahil sa kanilang iconic cookies.

Si Chef Bianca ay graduate ng kursong culinary sa De La Salle College

of Saint Benilde. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-internship

sa Amerika kung saan na-expose siya iba’t ibang uri ng mga restaurant.

Bago niya i-push ang pagtatayo ng sariling negosyo, nagtatrabaho siya

bilang Junior Sous Chef sa Wildflour Restaurant.

Sa isang TikTok video, ibinahagi ni Chef Bianca ang kanyang naging

journey mula noong nagsisimula pa lang siya hanggang ngayon na kilala

na ang kanyang business.

Aniya, “Hopping into the trend. Your dreams are worth more than a

million pull backs.”

Kabilang sa mga best seller nilang produkto ay chocolate chip, double

chocolate chip, chocolate chip walnut, peanut butter chip at marami

pang iba.

Humakot ang video ng halos 128k views at sandamakmak na comment mula

sa madlang peeps.

Ilan sa mga komento:

Para kay @dangerous_dreams15, “Congratulations Bianca! You deserved

this success and may God bless you more! A very accomodating lady. I

personally look for her in her store.”

“Someday, someday. I’m claiming!!!” saad ni Blue.

“Congrats, grabe. You’re my inspiration,” sey pa ni @mysaphe.

Sa ngayon, super hands-on si Chef Bianca sa kanyang business dahil

siya rin mismo ang nagbi-bake ng mga cookies. (Moises Caleon)