KathNiel kasama Maja, Rambo lumipad pa-Switzerland

Lumipad noong Wednesday night pa-Switzerland ang magkasintahang Kathryn Bernardo, Daniel Padilla kasama ang bagong kasal na sina Maja Salvador at Rambo Nuñez.

Agad ngang nag-trending ang pinost ni Kath sa kanyang Instagram story na picture nilang apat na may caption na, “Bye for now Manila!”

Maging ang ina ng aktres, si Min Bernardo, ay nag-post din ng video kung saan makikitang masaya silang nagtatawanan habang inihahatid niya ang anak, pati si Daniel, sa airport.

Ipinost din ng newlywed couple ang IG story na iyon ni Kath kani-kanilang account.

Wala namang silang binanggit kung saan sila pupunta, pero according to a reliable source, patungong Switzerland daw ang grupo.

Maging sa iba’t ibang social media accounts ng legit fan groups ng KathNiel ay na-mention nga kung saan magbabakasyon ang magkasintahan. Kilig-kiligan ang followers nina Kath at DJ dahil sa September 4 ay ipagdiriwang ng real and reel life sweethearts ang kanilang 12th anniversary as love team. Mukhang sa mountainous Central European country nila ito ise-celebrate.

Well, need nilang magbakasyon dahil pagbalik nila ay sunod-sunod na trabahong haharapin nila. Magiging busy sila ngayong buwan ng September, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)