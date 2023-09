Journalist wow mali kinasuhan

Sino raw itong batikang journalist ang naghain ng kasong cyber libel pero ibang tao naman ang gustong ipadampot sa pulisya?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, napikon daw itong journalist sa mga banat sa kanya ng vlogger dahil pinalalabas na hindi siya nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Nagpunta na raw ang mga pulis sa nakalistang address ng vlogger pero bigo silang mahanap at maaresto itong babae. Sabi ng ilang kapitbahay, mukhang mali ang nakalagay na pangalan sa arrest warrant na bitbit ng mga pulis.

Ang binabanggit kasing pangalan ng babae sa arrest warrant, chubby, at hindi masyadong kagandahan kumpara sa mukha ng vlogger na maputi at maganda kahit may edad na.

Isa pa, marami raw anak ang dati nilang kapitbahay at hindi nila ito nakitang nag-vlog kahit minsan. Isa raw negosyante ang kanilang kapitbahay na nangibang bansa na may ilang taon na ang nakakaraan.

Nagsayang lang daw ng gasolina ang mga pulis na nanggaling pa sa Central Luzon para puntahan ang pinaaarestong vlogger sa Pasig City.

Hindi siguro nasabi sa mga pulis na ang vlogger ay matagal nang naninirahan sa abroad at minsan lang umuuwi ng Pilipinas.

Clue. Ang journalist na wow mali sa pinaaares­tong vlogger ay mahilig mag-ober da bakod ng istasyon.