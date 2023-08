Jordan Clarkson pangarap dalhin Gilas sa Olympics

TODO pa rin ang paghahanda ng Gilas Pilipinas, seryosong sumikwat ng panalo sa classification phase ng FIBA World Cup 2023.

Kahapon ng tanghali ay nagkaroon pa ng light practice ang Nationals bago sumabak kinagabihan sa Smart Araneta Coliseum.

Bokya sa tatlong laro sa first phase, nalaglag sa classification round para sa 17th-32nd places ang Pinoys.

Toka ang South Sudan at China, misyon ng Gilas na tumapos bilang best-placed Asian country na malilibre ng berth sa 2024 Paris Olympics.

South Sudan ang unang katapat ng Filipinos gabi ng Huwebes, tatapusin ang FWC campaign laban sa familiar foe China sa Sabado, Sept. 2.

“We’re going to put it together, try to get these two (wins),” giit ni Jordan Clarkson. “We know what it means and what it means for the country. We’ll leave everything out on the floor.”

Sina AJ Edu, June Mar Fajardo at Kai Sotto pa rin sa ilalim, inaasahang gagana rin sina RR Pogoy, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Rhenz Abando, Jamie Malonzo, Kiefer Ravena.

Si Dut Jok Kacuol ang main man ng Bright Stars, tumabo ng 21 points mula 6 for 9 shooting sa 3s off the bench sa 115-83 loss sa Serbia noong Miyerkoles.

Mainam din si Nuni Omot. (Vladi Eduarte)