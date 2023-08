Hinihintay umalma: Carlo siniraan sa FB

Tinawag na ‘walking red flag’ si Carlo Aquino ng isang netizen na may username sa Facebook na Ktn Kenya Teleseryes.

Sa kanyang post, marami siyang sinabi na hindi maganda tungkol sa aktor at parang binibigyan pa nito ng warning ang girlfriend ng aktor, si Charlie Dizon, dahil ‘legit playboy’ raw si Carlo.

Kinumpara pa ng netizen si Carlo kay Gerald Anderson, pero mas malala pa raw ang boyfriend ni Charlie dahil sa ginagawa raw nito sa mga babaeng ‘pinapasakay’. Ginawa pa niyang example sina Angelica Panganiban at Trina Candaza.

Heto ang naturang post:

“You guys always attack Gerald Anderson for nothing. At least Gerald Anderson will date you before he dumps you. Carlo Aquino is the Filipino legit play boy.

“This one will send you flowers, take you on dates, Praise you on social media & lead you on. The moment you fall for him. BOOOM! His feelings for you disappear into thin air.

“Carlo Aquino is emotionally unavailable. He flirts with you when it’s convenient for him & leaves you when it’s convenient for him. He did that to Angelica Panganiban & his baby mama Trina Candaza.

“Right now Carlo Aquino who is turning 38 years old is dating Charlie Dizon 27 years old. In an interview a teary eyed Carlo Aquino said that his love for Charlie Dizon is unlike his previous relationships. Well, well don’t every man say that? I wish them all the best though.

“Carlo Aquino is a walking red flag.”

Parang kilalang-kilalang ng netizen na ito si Carlo at sa tono na lang ng kanyang post, parang may na-experience siya na hindi maganda sa aktor.

Anyway, umani ng 125K likes, 8.5K comments at 13.5K shares ang post na ito.

Base sa comments, marami ang nag-agree sa nilalaman ng post tungkol kay Carlo.

Bukas ang Abante sa anumang gustong sabihin ni Carlo dahil sabi nga ng editor naming si Jun Lalin, isa raw ang aktor sa mga kilala niya na sincere na tao.

***

Ara butihing stepmom sa anak ng mister

Full support si Ara Mina sa kanyang stepdaughter na si Kirsten Almarinez na makikipag-compete sa Miss Teen Model Universe sa bansang Spain sa November 2023.

Naalala tuloy ni Ara ang pangarap noon sa kanya ng kanyang inang si Venus Imperial na maging isang beauty queen siya. Naging Mutya ng Pasig in 1967 ang ina ni Ara bago ito naging artista.

“’Yung mommy ko kasi gusto akong maging beauty queen before. Si Kirsten na lang ang maging beauty queen sa family. Kasi, tingnan mo naman, katawan pa lang, ang waistline ay 21 inches. She has a height and hindi na niya kailangang magpaturok ng lips kasi natural na siya. Natural ang features niya. Matangos ang ilong niya,” sey ni Ara.

Bukod daw sa beauty and brains si Kirsten, mabait at matulungin daw ito. Alam ni Ara na malaking factor din iyon para sa pag-build ng confidence ni Kirsten sa pageant na sasalihan.

“I didn’t really experienced being a beauty queen, but I guess ang tip ko lang na maibibigay is for her to be confident, to be herself, be transparent and not to be pretentious,” sey pa ni Ara.

Political Science ang kursong kukunin ni Kirsten sa University of British Columbia kapag nagbukas na ang classes next month. Itutuloy raw nito ang pagkuha ng law degree.

Handpicked si Kirsten ng Miss Teen International Philippines Organization (MTIP). Ang iba pang existing franchise ng MTIP ay ang Miss Teen International, Miss Teen Model International, Miss Teen Universe, Miss Teen Earth, Miss Teen Global, Miss Teen Model Universe and Miss Teen Grand Philippines.

Hindi nga raw ipinaalam ni Kirsten sa organizers ng MTIP na stepmother niya si Ara. Gusto raw nitong makapasok na hindi ginagamit ang pangalan ng kanyang stepmom o ng father niya na si Dave Almarinez.