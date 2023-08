‘Hanna’ lalakas pa pero eeksit agad, habagat pinatitindi ng 3 bagyo

Inaasahang aakyat pa sa typhoon category ang bagyong Hanna sa loob ng

susunod na 36 oras pero hindi ito magdudulot ng direktang epekto sa

bansa, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical

Services Administration (Pagasa).

Ipinaliwanag ni Pagasa Weather specialist Benison Estareja na malayo

sa kalupaan ang bagyong Hanna kaya walang nakataas na anumang storm

warning signal sa bansa.

Nagbabala pa ang Pagasa na patuloy na uulanin ang malawak na bahagi ng

bansa sa loob ng susunod na tatlong araw dahil pinalalakas ng tatlong

bagyo ang habagat.

Ito ay ang bagyong Goring na nasa labas na ng Philippine Area of

Responsibility (PAR), ang bagyong Hanna na nasa loob ng bansa at bagyo

na may international name na Kirogi na nasa labas din ng bansa.

Apektado ng habagat ang Ilocos Region, Cordillera Administrative

Region (CAR), Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila,

CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, Western Visayas at Eastern

Visayas.

Samantala, huling namataan ang mata ng bagyong Hannna sa extreme

northern Luzon taglay ang pinakama­lakas na hangin na 95 kilometer per

hour (KPH) bugso na 115 kph habang kumikilos sa bilis na 20 kph.

Inaasahang lalabas ito ng PAR ngayong gabi. (Tina Mendoza/Dolly

Cabreza)