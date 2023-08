Filipino woodpusher Marlon Pedarse pumapalag pa sa Asian Amateur Chess

PINISAK nitong Huwebes ni Pinoy woodpusher Marlon Pedarse si Sivathanujan S. ng India sa round 4 upang manatiling perpekto sa Asian Amateur Chess Champion Men 2023 na nilalaro pa rin sa Dubai, United Arab Emirates.

Kasalo si Pedarse sa five-way tie sa first, ito’y sina FM Zhuban Bigabylov at Pernekhan Ravil na parehong taga Kazakhstan, Behrooz Fooladi ng Iran at Shahzad Muhammad ng Pakistan.

Makakalaban ni Pedarse sa fifth round si Pernekhan, magkatapat sina Bigabylov at Fooladi habang kaharap ni Muhammad ang kababayan ni Pedarse na si Santiago German na may 3.5 puntos.

Ipinatutupad ang nine rounds Swiss System kung saan ang format ay 90 minutes + 30 seconds increment per move.

Tinalo ni German si Hikaru Tamura ng Japan. (Elech Dawa)