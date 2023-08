Erpat kumpiyansa sa anak! Golden State walang dahilan para itapon si Klay Thompson

BUO ang tiwala ni Mychal Thompson na hindi ililigwak ng Golden State ang anak na si Klay pagdating ng free agency sa 2024.

Papasok na ang 33-anyos na sharpshooter sa final year ng kanyang $189 million contract na pinirmahan sa Warriors noong 2019.

Sa itinatakbong direksiyon ng Dubs, mas malamang na bigyan ng extension o kaya ay bagong deal si Klay bago ang free agency.

Pero walang pinal hanggang hindi natutuyo ang tinta ng pirma ni Thompson sa kontrata.

Marami lang ang nag-aabang sa dapat sana ay ugong na ng usapan sa contract extension o new deal.

Pero basagin kaya ng Golden State ang Splash Brothers nina Thompson at Stephen Curry?

Kung si Mychal ang tatanungin, hindi.

Nakikita niyang Dubs for life sina Klay, Steph, Draymond Green at maging si Kevon Looney.

“For him (Klay), Draymond and Steph should never wear another uniform,” ani Mychal via Mark Medina ng Sportskeeda.

“That also goes for Kevon Looney, too. He needs to retire as a Warrior after another 10 or 12 more years, too.” (Vladi Eduarte)