Engaged na kay Ysabel? Miguel ‘di malimot ang ‘proposal’ sa Sunset Cliffs

Ang daming kinabahan sa kuwento ni Miguel Tanfelix tungkol sa maganda, memorable na karanasan nila ni Ysabel Ortega sa Comic Con sa San Diego.

Si Ysabel kasi, aminadong naging memorable ang anim na araw na pagsasama nila sa San Diego, dahil kay Miguel.

“Sinigurado po talaga namin na sinulit namin ang time namin doon. Of course in-enjoy namin ang Comic Con, given naman po `yon.

“Pero, ‘yung maliliit naming little explore…adventure around the city. Kasi hindi naman talaga ako masyadong adventurous. Pero pinush ako ni Miguel.

“Nag-try kami ng mga electric scooters and everything. So, isa `yon sa mga memorable adventure. Kasi I stepped out of my comfort zone,” sabi ni Ysabel.

“Na sa una, ayaw pa kaming payagan ni Direk (Mark Reyes), kasi akala niya ‘yung scooter na motor siya. Pero `yun umikot-ikot kami around the area. Sobrang nag-enjoy ako roon.

“Siguro para sa akin, memorable rin ‘yung nagpunta kami sa Sunset Cliffs, tapos nanonood kami ng sunset, while nagpu-propose sa…” medyo pabitin na chika ni Miguel.

At `’yun na nga, kanya-kanyang react agad ang mga nakasama sa Zoom mediacon ng ‘Voltes V: Legacy’, dahil sa ‘proposal’ na binanggit ni Miguel.

Nag-propose si Miguel kay Ysabel? Kaloka!

“While may nagpu-propose sa isang side. Very romantic and very chill `yung nangyaring `yon,” pagtutuwid ni Miguel.

Sa kasunod na tanong ay lalong nilinaw ni Miguel na hindi siya ang nag-propose kay Ysabel.

“Hahahahaha! Hindi po ako ang nag-propose. May nag-propose sa gilid habang nanonood kami ng sunset. So, dalawa ang pinapanood namin, ang sunset at ang nagpu-propose.

“Malinaw po tayo riyan. Hahahaha!” sabi na lang ni Miguel.

Bongga, ‘di ba?

Siyanga pala, makikita ang mga ginamit na costume sa ‘Voltes V: Legacy’, pati na rin ang mga ginamit na kasuotan sa ‘Maria Clara at Ibarra’ sa Eastwood Mall Atrium. (Dondon Sermino)

