David tinupad wish ng fan na may sakit

Tinupad ni David Licauco ang birthday wish ng kanyang 16-year old fan na may sakit na Rhabdomyosarcoma.

Wish ni Tonie na makita ng personal si David dahil naging big fan siya nito noong mapanood niya ang aktor sa historical portal series ng GMA-7 na ‘Maria Clara at Ibarra’.

Hindi nga pinatagal pa ni David ang pagpunta kay Tonie. Noong magkita na sila ng personal, hindi makapaniwala si Tonie na kaharap na niya ang Pambansang Ginoo.

Natupad ang birthday wish niyang makakuwentuhan ito at naging dahilan iyon para gumaan ang kanyang pakiramdam mula sa matagal nang iniindang sakit.

Ayon sa website ng Mayo Clinic, ang Rhabdomyosarcoma ay “Rare type of cancer that forms in soft tissue — specifically skeletal muscle tissue or sometimes hollow organs such as the bladder or uterus. RMS can occur at any age, but it most often affects children. The outlook (prognosis) and treatment decisions depend on the type of rhabdomyosarcoma, where it starts, tumor size and whether the cancer has spread. Treatment is usually with a combination of surgery, chemotherapy and radiation therapy.”

Kaya naman kahit na busy si David sa taping ng bago nitong teleserye with Barbie Forteza na ‘Maging Sino Ka Man’, hinanapan niya ng libreng araw ang pagdalaw niya kay Tonie para kahit paano ay mapasaya niya ito sa kaarawan nito at masabihan na magiging okey ang lahat para sa kanya.

Sa tuwa ni Tonie kay David, niregaluhan niya ito ng isang abanico na siya mismo ang nagdisenyo at isang sulat na personal na babasahin ng aktor.

Bumilib si David kay Tonie na kahit may malubhang sakit ito, patuloy lang itong lumalaban para magawa pa nito ang mga gusto niya tulad like makapag-aral at maging normal na teenager. (Ruel Mendoza)