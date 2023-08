Dating nurse courier ng preso sa Bilibid

Himas-rehas ang isang dating nurse matapos itong madakip at

makumpiskahan ng halos P1.5 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu sa

Mandaue City, Cebu noong Miyerkoles.

Hindi na nakapalag ng posasan ng mga tauhan ng Mandaue City

Intelligence Unit (CIU) at City Drug Enforcement Unit (CDEU) ang

suspek na si Jhon Rosalia Buhia, 35-anyos, ng Barangay Arpili,

Balamban sa lungsod at kasama sa listahan ng pulisya ng mga high value

individual.

Narekober sa suspek ang 220 gramo ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng

P1,496,000 nang malaglag ito sa bitag ng buy-bust operation sa Plaza

Eversley, Barangay Jagobiao sa Mandaue City bandang alas-dos nang

madaling-araw.

Base sa nakalap na impormasyon ng Mandaue City Police Station, ang

suspek ay drug courier umano ng isang person deprived of liberty (PDL)

sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City.

May nagbabagsak umano ng shabu sa suspek at ikakalat naman niya ito sa lungsod.

Kaya din umanong magbenta ni Buhia ng abot sa dalawang kilo ng shabu

sa loob lang ng isang buwan.

Nasibak umano ito sa pagi­ging nurse nang makipag-away ito sa isang

doktor sa ospital kung saan siya dating nagtrabaho. (Edwin Balasa)