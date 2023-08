Benjie’s Prayer makakaliskisan

MAPAPALABAN ang kabayong si Benjie’s Prayer pagsalang niya sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanaun City, Batangas.

May distansiyang 1,200 metro, makakalaban ni Benjie’s Prayer ang limang mahuhusay na pangarera sa event na nakalaan ang P25,000 added priza na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa finish line.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, makakatagisan ng bilis ni Benjie’s Prayer sina Lucky Noh Noh, Double Happiness, Fantastic Silver, Rockaway at Red White And Blue.

Ayon sa komento ng mga karerista sa social media, posibleng magpakitang-gilas din sina Lucky Noh Noh at Rockaway na kilalang matitikas na kabayo.

“Medyo mahirap mamili ng tatayaan kaya dapat pag-aralan mabuti ang mga nakaraang takbo nila para makasilip,” saad ni Francisco Bartolome, veteran karerista.

Hahamigin ng may-ari ng mananalong kabayo ang karagdagang P10,000 premyo sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)